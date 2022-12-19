Внесены изменения в устав Службы финансового мониторинга Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Устав Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики № 215 от 18 июля 2018 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.