https://news.day.az/officialchronicle/1520899.html Внесены изменения в устав Службы финансового мониторинга Азербайджана - Указ Президента Ильхама Алиева
Внесены изменения в устав Службы финансового мониторинга Азербайджана - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Устав Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики № 215 от 18 июля 2018 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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