Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku

19 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля "The Ritz-Carlton Baku" в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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