В Азербайджане выделены средства на проведение в 2023 году конкурса «Восхождение»
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с проведением в 2023 году очередного конкурса "Восхождение".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В целях проведения текущих работ, связанных с проведением в 2023 году очередного конкурса "Восхождение", из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики выделяется 1 000 000 (один миллион) манатов.
Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование, предусмотренное в части 1 настоящего Распоряжения.
Организационному комитету, созданному Распоряжением Президента Азербайджанской Республики "Об учреждении конкурса "Восхождение" от 26 июля 2019 года номер 1354, поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
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