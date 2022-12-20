https://news.day.az/officialchronicle/1521328.html В Азербайджане утверждена минимальная сумма по сферам деятельности, территориям и зонам, в которые осуществляются инвестиции
В Азербайджане утверждена минимальная сумма по сферам деятельности, территориям и зонам, в которые осуществляются инвестиции
Соответствующим указом Президента Ильхама Алиева утверждена "Минимальная сумма, связанная с областями экономической деятельности, территориями и зонами, в которые осуществляются инвестиции, а также с объемом инвестиционного проекта".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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