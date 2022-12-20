В Азербайджане внесены изменения в "Положение о прохождении службы в органах миграции"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в "Положение о прохождении службы в органах миграции", утвержденное законом Азербайджанской Республики № 930-III от 4 декабря 2009 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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