https://news.day.az/officialchronicle/1521332.html В Азербайджане внесены изменения в "Положение о прохождении службы в органах миграции"
В Азербайджане внесены изменения в "Положение о прохождении службы в органах миграции"
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в "Положение о прохождении службы в органах миграции", утвержденное законом Азербайджанской Республики № 930-III от 4 декабря 2009 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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