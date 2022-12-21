https://news.day.az/officialchronicle/1521532.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Омара Эльдарова с 95-летием - ФОТО
Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 95-летием! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Своим творчеством Вы приумножили замечательные традиции национального изобразительного искусства. Спасибо Вам за это! Вы удостоены высших наград Азербайджана. Но, думаю, главная награда - это большая любовь и уважение нашего народа. Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных!
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Омара Эльдарова с 95-летием - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила Омара Эльдарова с 95-летием.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Уважаемый Омар Гасанович Эльдаров!
Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 95-летием! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Своим творчеством Вы приумножили замечательные традиции национального изобразительного искусства. Спасибо Вам за это! Вы удостоены высших наград Азербайджана. Но, думаю, главная награда - это большая любовь и уважение нашего народа. Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных!
С глубоким уважением и любовью,
MEHRİBAN"
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