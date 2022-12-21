Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Омара Эльдарова с 95-летием

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила Омара Эльдарова с 95-летием.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Уважаемый Омар Гасанович Эльдаров!

Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 95-летием! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Своим творчеством Вы приумножили замечательные традиции национального изобразительного искусства. Спасибо Вам за это! Вы удостоены высших наград Азербайджана. Но, думаю, главная награда - это большая любовь и уважение нашего народа. Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных!



С глубоким уважением и любовью,



MEHRİBAN"