Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати

21 декабря после завершения встречи один на один Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Сербия Александр Вучич выступили с заявлениями для печати.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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