https://news.day.az/officialchronicle/1521682.html Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана и Сербии большой потенциал в транспортно-логистической сфере
Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана и Сербии большой потенциал в транспортно-логистической сфере
У Азербайджана и Сербии большой потенциал в транспортно-логистической сфере.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления с заявлением для печати с Президентом Сербии Александром Вучичем.
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