Президент Ильхам Алиев: Отношения между странами могут регулироваться только на основе норм и принципов международного права

Отношения между странами могут регулироваться только на основе норм и принципов международного права.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления с заявлением для печати с Президентом Сербии Александром Вучичем.

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