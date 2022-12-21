Президент Ильхам Алиев: Со следующего года будут предприняты практические шаги для экспорта электроэнергии в Сербию

Энергетический сектор является частью нашего сотрудничества. В последнее время эта сфера приобретает все большее значение. Природные ресурсы Азербайджана уже экспортируются по различным направлениям, в том числе на европейский континент, в том числе в соседние с Сербией страны.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления с заявлением для печати с Президентом Сербии Александром Вучичем.

Глава государства отметил, что имеются возможности для сотрудничества как в области природного газа, так и электроэнергии, проведены соответствующие переговоры. "Уверен, что с начала следующего года будут предприняты практические шаги для экспорта азербайджанской электроэнергии в Сербию", - отметил Президент Ильхам Алиев.