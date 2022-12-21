https://news.day.az/officialchronicle/1521714.html От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Сербии Александара Вучича
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Сербии Александара Вучича
21 декабря от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь Президента Республики Сербия Александара Вучича.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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