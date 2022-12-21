Каждый раз, приезжая в Азербайджан, посещая Баку, я становлюсь свидетелем больших перемен

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 декабря Президент Сербии Александар Вучич в заявлении для печати после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым один на один.

"Для человека, живущего в Азербайджане, это может показаться несколько необычным. Но это действительно так, потому что люди, живущие в стране, не могут видеть, насколько изменилась страна. Всякий раз, приезжая в Баку, я действительно становлюсь свидетелем большого прогресса. Я бы сказал, что вижу невероятный прогресс. Хочу поздравить Вас, мой друг, с этим. Хочу поздравить граждан Азербайджана с таким прогрессом. Я радуюсь вашим достижениям. И моя делегация, и я сам являемся искренними друзьями азербайджанского народа и лично Вашими друзьями, господин Президент.

Почему я начал свое короткое выступление с этого? Потому что такое стремительное развитие, которое мы видим в Азербайджане, в современном мире можно встретить в немногих местах. Некоторые могут сказать, что это - благодаря нефти и газу. Я знаю страны, у которых в 10 раз больше запасов нефти и газа, чем у Азербайджана, однако их положение в 10 раз хуже, чем в Азербайджане. А это свидетельствует о силе руководства страны, дальновидности Президента Алиева, его хорошей осведомленности о вызовах, с которыми сталкиваются Азербайджан и современный мир. Это показывает, какую разницу вам удалось создать с руководством страны, обладающим хорошим видением. Вновь хочу рассказать вам небольшую историю. В 1971-1972-х годах пожилой Шейх бен Зайед из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во время визита в Ливию сказал: Надеюсь, через 40 лет моя страна станет такой же, как Ливия. Запасов нефти в Ливии в пять раз больше, чем в ОАЭ. Однако посмотрите, в каком состоянии находится одна страна, а в каком - другая. Уверен, что Президенту Ильхаму Алиеву удалось показать многим из нас и в мировом масштабе разницу между своей страной и странами, обладающими более крупными природными ресурсами и сырьем, чем Азербайджан. Подобное положение можно видеть, когда страной руководят с такой любовью, как Президент Алиев. Я говорю об этом не потому, что нам нужно столько же газа и электроэнергии, как Европе. Нет, нам нужно гораздо меньше. Нам нужны эти ресурсы, но мы можем прожить без них. Я говорю об этом потому, что с искренней симпатией отношусь к Президенту Алиеву и результатам его работы. Находясь в Белграде, он сказал, что с трудом узнает некоторые части города. Тогда я понял, что вы можете увидеть развитие той или иной страны или города, когда не живете там, а приезжаете туда", - сказал Президент Сербии.