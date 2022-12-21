Мы обсудили все формы сотрудничества. Между нами существует крепкая и искренняя дружба. Азербайджан невозможно обратить против Сербии, а Сербию против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 декабря Президент Сербии Александар Вучич в заявлении для печати после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым один на один.

"Это невозможно. Никто не в силах сделать такое, и такого давления на них не оказывается. Мы поддерживаем территориальную целостность друг друга. Так было и так будет продолжаться. Я признателен Президенту Алиеву, потому что он в точности знает, с какими трудностями мы столкнулись в вопросе охраны общественного порядка на территории нашей страны и поддержки требований Устава ООН. Я также благодарю его за все то, что узнал у него, в том числе по вопросам, связанным с будущим, потому что могу более реально и серьезно видеть, что ждет нас в будущем", - сказал Вучич.