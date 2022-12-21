Есть много вопросов, по которым Азербайджан и Сербия будут сотрудничать в энергетическом секторе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 декабря Президент Сербии Александар Вучич в заявлении для печати после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым один на один.

"Мы уже обсудили пути строительства и развития наших систем передачи, чтобы получать электроэнергию, которая будет транспортироваться по подводной линии в Румынию и Венгрию, и посмотреть, можем ли мы сами стать бенефициарами энергии. Мы обсудили пути получения азербайджанского газа посредством интерконнектора, который готовимся построить вместе с Болгарией и Северной Македонией. Все это очень важно для нас. Однако считаю, что мы открываем столь же важные, а может и более важные, новые сферы сотрудничества. Речь идет о нашей общей деятельности, обмене технологиями в оборонной сфере и работе, проводимой над некоторыми видами продукции, которые мы вместе можем поставлять на рынки третьих стран, потому что считаю, что, если у нас будет общий подход, то Сербия и Азербайджан имеют большой потенциал. Именно поэтому мы встретились дважды за месяц. Делегация Сербии будет часто приезжать в Азербайджан, а делегация Азербайджана через несколько дней посетит Белград. У меня были очень продуктивные обсуждения с министром оборонной промышленности. Считаю, что с представителями оборонного сектора мы многому научились у Азербайджана относительно деятельности вооруженных сил, а также структуры вооруженных сил. Мы готовы к обмену мнениями по многим вопросам. Мы производим определенное хорошее оружие и боеприпасы. Мы готовы рассмотреть пути совместной модернизации всего и идти в ногу с миром для обеспечения самих себя, потому что в это сложное время увидели, как большие страны могут за короткое время утратить мощь, какое разрушительное влияние могут иметь санкции. Мы должны быть готовыми защитить свои страны и обеспечить их безопасность в будущем, которое представляется не очень мирным",- сказал Вучич.