https://news.day.az/officialchronicle/1521919.html Внесены изменения в устав Нацагентства по разминированию территорий Азербайджана – Указ
Внесены изменения в устав Нацагентства по разминированию территорий Азербайджана – Указ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указы Президента Азербайджанской Республики "О создании Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана" № 1251 от 15 января 2021 года и "Об обеспечении деятельности Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана" № 1276 от 2 февраля 2021 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Указом численность членов правления Агентства увеличена с 3 до 4.
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