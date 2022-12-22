Внесены изменения в устав Нацагентства по разминированию территорий Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указы Президента Азербайджанской Республики "О создании Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана" № 1251 от 15 января 2021 года и "Об обеспечении деятельности Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана" № 1276 от 2 февраля 2021 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Указом численность членов правления Агентства увеличена с 3 до 4.