Назначен председатель правления Службы финансового мониторинга

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Заура Интигам оглу Фати-заде председателем правления Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.