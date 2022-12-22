https://news.day.az/officialchronicle/1521925.html Назначен председатель правления Службы финансового мониторинга – Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначен председатель правления Службы финансового мониторинга – Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Заура Интигам оглу Фати-заде председателем правления Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики.
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