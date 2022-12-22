https://news.day.az/officialchronicle/1521967.html В Азербайджане меняется порядок расчета стажа госслужащих - УКАЗ
В Азербайджане меняется порядок расчета стажа госслужащих - УКАЗ
В Азербайджане меняется порядок расчета стажа государственной службы государственных служащих.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в утвержденном указом Президента Ильхама Алиева изменении в "Порядок определения и выплаты суммы ежемесячной надбавки за стаж государственной службы государственному служащему в государственных органах".
Согласно изменению, при расчете стажа государственной службы государственного служащего будут учитываться периоды оплачиваемого отпуска, в том числе период частично оплачиваемого социального отпуска по уходу за ребенком.
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