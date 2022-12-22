В Нахчыванской Автономной Республике создано полномочное представительство Президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании полномочного представительства Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется