https://news.day.az/officialchronicle/1522005.html В Нахчыванской Автономной Республике создано полномочное представительство Президента Азербайджанской Республики
В Нахчыванской Автономной Республике создано полномочное представительство Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании полномочного представительства Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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