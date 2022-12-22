Ильхам Алиев назначил Фуада Наджафли полномочным представителем Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Фуад Вахид оглу Наджафли назначен полномочным представителем Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.