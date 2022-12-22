https://news.day.az/officialchronicle/1522009.html Ильхам Алиев назначил Фуада Наджафли полномочным представителем Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике
Ильхам Алиев назначил Фуада Наджафли полномочным представителем Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Фуад Вахид оглу Наджафли назначен полномочным представителем Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.
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