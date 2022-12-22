Определены задачи полномочного представительства Президента Азербайджана в Нахчыване.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данный вопрос отражен в "Положении о полномочном представительстве Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике".

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