https://news.day.az/officialchronicle/1522017.html Определены направления деятельности полномочного представительства Президента Азербайджана в Нахчыване
Определены направления деятельности полномочного представительства Президента Азербайджана в Нахчыване
Определены направления деятельности полномочного представительства Президента Азербайджана в Нахчыване.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данный вопрос отражен в "Положении о полномочном представительстве Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике".
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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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