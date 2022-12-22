https://news.day.az/officialchronicle/1522019.html В Азербайджане внесены изменения в "Положение о местных органах исполнительной власти" - Указ
В Азербайджане внесены изменения в "Положение о местных органах исполнительной власти" - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о местных органах исполнительной власти", утвержденное указом Президента Азербайджана от 6 июня 2012 года № 648.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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