Президент Ильхам Алиев принял полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике

22 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Фуада Наджафли, назначенного на должность полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике, и дал ему соответствующие поручения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на приеме были отмечены широкомасштабные работы, проводимые благодаря постоянному вниманию Президента Ильхама Алиева к Нахчыванской Автономной Республике и по его непосредственному поручению, в том числе в области реализации крупных инфраструктурных проектов, обеспечения 100-процентной газификации в Нахчыване, энергоснабжения, строительства современных дорог, объектов здравоохранения и образования, создания новых рабочих мест.

Было отмечено, что ежегодно Нахчыванской Автономной Республике из государственного бюджета выделялись дотации в крупном размере.

Президент Ильхам Алиев дал поручение Фуаду Наджафли в качестве полномочного представителя приложить все усилия для оказания заботы о людях, борьбы с коррупцией, взяточничеством, обеспечения прозрачности, реализации правильной кадровой политики, деятельности в тесном контакте с центральными исполнительными органами.

Фуад Наджафли поблагодарил главу государства за оказанное ему высокое доверие. Он заверил Президента Ильхама Алиева в том, что вся деятельность будет вестись в соответствии с политикой главы государства, подчеркнул, что приложит все усилия для обеспечения широкомасш