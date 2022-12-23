Группа сотрудников министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана награждена медалью "За отличие на государственной службе"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "За отличие на государственной службе" сотрудников министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.