https://news.day.az/officialchronicle/1522373.html Группа сотрудников министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана награждена медалью "За отличие на государственной службе" - СПИСОК
Группа сотрудников министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана награждена медалью "За отличие на государственной службе" - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "За отличие на государственной службе" сотрудников министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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