https://news.day.az/officialchronicle/1522576.html Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чан Мин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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