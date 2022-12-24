Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чан Мин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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