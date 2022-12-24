https://news.day.az/officialchronicle/1522597.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании Общины Западного Азербайджана - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании Общины Западного Азербайджана - ФОТО
24 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании Общины Западного Азербайджана, и встретился с группой представителей интеллигенции Западного Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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