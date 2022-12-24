Изменен состав азербайджано-дагестанской межправкомиссии

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 3 июля 2007 года № 2283 "Об утверждении Азербайджанской Республикой состава межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах между Азербайджанской Республикой и Республикой Дагестан Российской Федерации".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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