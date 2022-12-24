https://news.day.az/officialchronicle/1522641.html Изменен состав азербайджано-дагестанской межправкомиссии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Изменен состав азербайджано-дагестанской межправкомиссии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 3 июля 2007 года № 2283 "Об утверждении Азербайджанской Республикой состава межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах между Азербайджанской Республикой и Республикой Дагестан Российской Федерации".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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