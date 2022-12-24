Президент Ильхам Алиев: Отделение Зангезура от Азербайджана и присоединение его к Армении было очередным преступлением против нашего народа

Отделение Зангезура от Азербайджана и присоединение его к Армении было очередным преступлением против нашего народа.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 24 декабря на встрече с представителями интеллигенции из Западного Азербайджана.

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