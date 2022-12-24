Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время телефонного разговора Владимир Путин искренне поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Во ходе беседы были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные в том числе с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе