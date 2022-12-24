https://news.day.az/officialchronicle/1522683.html Президент Ильхам Алиев: Через две недели после отстранения Гейдара Алиева от всех должностей армянские националисты подняли голову
Президент Ильхам Алиев: Через две недели после отстранения Гейдара Алиева от всех должностей армянские националисты подняли голову
Через две недели после отстранения Гейдара Алиева от всех должностей армянские националисты подняли голову.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 24 декабря на встрече с представителями интеллигенции из Западного Азербайджана.
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