Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Узбекистана

24 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Джамшида Ходжаева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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