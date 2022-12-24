https://news.day.az/officialchronicle/1522687.html Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Узбекистана
24 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Джамшида Ходжаева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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