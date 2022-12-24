Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему здоровья и дальнейших успехов в высшей государственной деятельности.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Азербайджаном в духе дружбы и добрососедства.

В ходе беседы было отмечено динамичное развитие казахско-азербайджанского стратегического партнерства.

Главы двух государств высоко оценили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.