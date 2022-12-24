https://news.day.az/officialchronicle/1522720.html Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война, два года, прошедшие с войны, показали, что никто не сможет на нас повлиять
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война, два года, прошедшие с войны, показали, что никто не сможет на нас повлиять
Вторая Карабахская война, два года, прошедшие с войны, показали, что никто не сможет на нас повлиять.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 24 декабря на встрече с представителями интеллигенции из Западного Азербайджана.
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