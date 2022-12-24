Президент Ильхам Алиев: Для всех нас очень важно, чтобы община Западного Азербайджана действовала более организованно

Для всех нас очень важно, чтобы община Западного Азербайджана действовала более организованно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 24 декабря на встрече с представителями интеллигенции из Западного Азербайджана.

Новость обновляется