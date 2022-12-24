Президент Северного Кипра поделился публикацией по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар поделился публикацией на своей странице в Twitter по случаю дня рождения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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