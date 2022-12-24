https://news.day.az/officialchronicle/1522744.html Президент Северного Кипра поделился публикацией по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева
Президент Северного Кипра поделился публикацией по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева
Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар поделился публикацией на своей странице в Twitter по случаю дня рождения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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