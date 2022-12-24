https://news.day.az/officialchronicle/1522751.html Президент Ильхам Алиев: Концепция возвращения в Западный Азербайджан должна быть довольно обстоятельным документом
Президент Ильхам Алиев: Концепция возвращения в Западный Азербайджан должна быть довольно обстоятельным документом
Концепция возвращения в Западный Азербайджан должна быть довольно обстоятельным документом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 24 декабря на встрече с представителями интеллигенции из Западного Азербайджана.
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