https://news.day.az/officialchronicle/1522757.html Генеральный секретарь Организации тюркских государств поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Организации тюркских государств поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев поздравил Президента Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре