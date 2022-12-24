Генеральный секретарь Организации тюркских государств поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев поздравил Президента Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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