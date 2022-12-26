Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

26 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в город Санкт-Петербург для участия в заседании глав государств СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту "Пулково-2" Санкт-Петербурга главу нашего государства встречали губернатор города Санкт-Петербург Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие официальные лица.