https://news.day.az/officialchronicle/1523108.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург - ФОТО - ВИДЕО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург - ФОТО - ВИДЕО
26 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в город Санкт-Петербург для участия в заседании глав государств СНГ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту "Пулково-2" Санкт-Петербурга главу нашего государства встречали губернатор города Санкт-Петербург Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие официальные лица.
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