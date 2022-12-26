https://news.day.az/officialchronicle/1523215.html Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании глав государств СНГ в Санкт-Петербурге - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании глав государств СНГ в Санкт-Петербурге - ФОТО
26 декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание глав государств СНГ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заседании принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент России Владимир Путин встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Затем было сделано совместное фото.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре