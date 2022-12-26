Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании глав государств СНГ в Санкт-Петербурге

26 декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание глав государств СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заседании принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент России Владимир Путин встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Затем было сделано совместное фото.