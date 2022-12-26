Президент Ильхам Алиев принял участие в неофициальном обеде глав государств СНГ

26 декабря в Санкт-Петербурге состоялся неофициальный обед глав государств СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в обеде.