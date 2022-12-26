https://news.day.az/officialchronicle/1523281.html Президент Ильхам Алиев принял участие в неофициальном обеде глав государств СНГ
Президент Ильхам Алиев принял участие в неофициальном обеде глав государств СНГ
26 декабря в Санкт-Петербурге состоялся неофициальный обед глав государств СНГ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в обеде.
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