Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном Парковом квартале Белого города Баку и заложил фундамент Комплекса карабахских скакунов

В Центральном парковом квартале Белого города Баку завершились возведение ряда строений, строительство автомобильных дорог и другие инфраструктурные работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с проделанной здесь работой, заложил фундамент Комплекса "Карабахские скакуны" Белого города Баку.

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