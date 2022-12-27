https://news.day.az/officialchronicle/1523481.html Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном Парковом квартале Белого города Баку и заложил фундамент Комплекса карабахских скакунов
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном Парковом квартале Белого города Баку и заложил фундамент Комплекса карабахских скакунов
В Центральном парковом квартале Белого города Баку завершились возведение ряда строений, строительство автомобильных дорог и другие инфраструктурные работы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с проделанной здесь работой, заложил фундамент Комплекса "Карабахские скакуны" Белого города Баку.
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