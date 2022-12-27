https://news.day.az/officialchronicle/1523605.html Президент Ильхам Алиев утвердил закон о государственно-частном партнерстве
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о государственно-частном партнерстве
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о государственно-частном партнерстве
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот закон определяет организационно-правовые и экономические основы осуществления деятельности в сфере государственно-частного партнерства.
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С текстом утвержденного закона можно ознакомиться по ссылке.
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