Президент Ильхам Алиев утвердил закон о государственно-частном партнерстве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о государственно-частном партнерстве

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот закон определяет организационно-правовые и экономические основы осуществления деятельности в сфере государственно-частного партнерства.

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С текстом утвержденного закона можно ознакомиться по ссылке.