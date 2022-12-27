Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного обновленного двора в рамках проекта «Наш двор»

27 декабря в пользование жителей был передан очередной двор в Баку, обновленный в рамках проекта "Наш двор" Общественного объединения IDEA, направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии двора, а также в массовой акции по посадке деревьев, проведенной в рамках мероприятия, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

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