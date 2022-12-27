В Азербайджане расширены направления деятельности министерства экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ №504 Президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2006 года об утверждении "Положения о министерстве экономики Азербайджанской Республики" и обеспечении деятельности министерства экономики Азербайджанской Республики и "О мерах по совершенствованию деятельности министерства экономического развития Азербайджанской Республики".

Согласно указу, в Положение добавлен пункт об участии в формировании государственной политики в сфере государственно-частного партнерства и обеспечении ее реализации совместно с соответствующими государственными органами.