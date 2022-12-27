В Азербайджане учреждены две новые медали

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "10-летие Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики" и медали "За эффективное сотрудничество со "Службой ASAN".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, учреждены юбилейная медаль Азербайджанской Республики "10-летие Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики" и медаль "За эффективное сотрудничество со "Службой ASAN".