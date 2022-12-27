https://news.day.az/officialchronicle/1523623.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась публикацией о подготовке к Новому году в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась публикацией о подготовке к Новому году в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в своем личном аккаунте в социальных медиа поделилась публикацией в связи с подготовкой к Новому году в столице.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет эту публикацию.
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