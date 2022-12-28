Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку центра DOST номер 5

28 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Хатаинском районе Баку Центра DOST номер 5 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал главу государства об условиях, созданных в центре.

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