https://news.day.az/officialchronicle/1523722.html Назначен новый заместитель председателя Госкомтаможни
Назначен новый заместитель председателя Госкомтаможни
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Натига Ширинова заместителем председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Другими распоряжениями Главы государства Игбал Алиджан оглу Бабаев и Аскер Гасан оглу Абдуллаев освобождены от должности заместителя председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре