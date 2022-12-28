Назначен новый заместитель председателя Госкомтаможни

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Натига Ширинова заместителем председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Другими распоряжениями Главы государства Игбал Алиджан оглу Бабаев и Аскер Гасан оглу Абдуллаев освобождены от должности заместителя председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.