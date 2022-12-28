Назначен новый посол Азербайджана в Катаре

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Махир Мамед оглу Алиева Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Катаре.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением Главы государства Рашад Фаил оглу Исмайлов отозван с должности Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Катаре.