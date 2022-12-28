https://news.day.az/officialchronicle/1523736.html Назначен новый посол Азербайджана в Катаре - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначен новый посол Азербайджана в Катаре - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Махир Мамед оглу Алиева Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Катаре.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением Главы государства Рашад Фаил оглу Исмайлов отозван с должности Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Катаре.
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