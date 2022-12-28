Рахман Мустафаев назначен постпредом Азербайджана в ОЗХО

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерландов Рахмана Сахиб оглу Мустафаева постоянным представителем Азербайджанской Республики в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с штаб-квартирой в городе Гаага.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.