https://news.day.az/officialchronicle/1523759.html Рахман Мустафаев назначен постпредом Азербайджана в ОЗХО
Рахман Мустафаев назначен постпредом Азербайджана в ОЗХО
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерландов Рахмана Сахиб оглу Мустафаева постоянным представителем Азербайджанской Республики в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с штаб-квартирой в городе Гаага.
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